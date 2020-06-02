Вакцина без регистрации и запрет на вывоз донорской крови: Рада приняла закон

Также упрощается ввоз в Украину наркотических лекарств для тяжелобольных
Верховная рада во вторник, 2 июня, разрешила ввоз для военнослужащих вакцины без регистрации и запретила вывоз донорской крови. За соответствующий проект закона №2429 проголосовали 332 нардепа.
Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.
Документом, в частности, упростили действующую процедуру регистрации лекарств, которая предусматривает, что их можно зарегистрировать только после исчерпания срока патентной защиты оригинального препарата.
Законом предусматривается:
Напомним, данный закон Рада приняла за основу еще в конце 2019 года, тогда его поддержали 259 нардепов.
Как писало РБК-Украина ранее, в комитете по вопросам интеграции Украины с ЕС заявили, что проект закона об удешевлении лекарств и медизделий для населения не соответствует международно-правовым обязательствам Украины.
Автор: Юлия Струк