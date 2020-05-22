Комитет ВР предоставил заключение по закону об удешевлении лекарств для населения

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

На заседании комитета заслушали замглавы Минздрава по закону

Комитет по вопросам интеграции Украины с Евросоюзом предоставил заключение по законопроекту об удешевлении лекарств и медицинских изделий для населения. На заседании заслушали замминистра здравоохранения Светлану Шаталову.

Об этом сообщает информационное управление аппарата Верховной рады.

"Не соответствует международно-правовым обязательствам Украины в сфере европейской интеграции законопроект №3382 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об удешевлении лекарственных средств и медицинских изделий для населения", - указано в сообщении.

Так, документ предлагает исключить из Налогового кодекса Украины нормы о налогообложении НДС по сниженной ставке 7% операций по поставке на таможенной территории Украины и ввоз на таможенную территорию Украины лекарственных средств и освободить указанные операции от уплаты НДС.

"Это, по мнению членов комитета, не соответствует положениям Директивы Совета ЕС № 2006/112/ЕС. Члены комитета заслушали также замминистра здравоохранения Украины Светлану Шаталову о позиции Министерства по законопроекту", - сообщили в парламенте.

Напомним, в 2018 году Рада отклонила проект закона №7538 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по совершенствованию правовой охраны изобретений и полезных моделей, принятие которого могло способствовать удешевлению лекарственных средств.

Как писало РБК-Украина, в начале апреля комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту усилить ответственность за повышение цен на средства индивидуальной защиты, приняв соответствующий законопроект №3274-1.

Автор: Юлия Струк