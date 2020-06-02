Вакцина без реєстрації та заборона вивезення донорської крові: Рада ухвалила закон

Також спрощується ввезення в Україну наркотичних ліків для тяжкохворих
Верховна рада у вівторок, 2 червня, дозволила ввіз для військовослужбовців вакцини без реєстрації та заборонила вивезення донорської крові. За відповідний проект закону №2429 проголосували 332 нардепи.
Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.
Документом, зокрема, спростили чинну процедуру реєстрації ліків, яка передбачає, що їх можна зареєструвати лише після вичерпання терміну патентного захисту оригінального препарату.
Законом передбачається:
Підкреслимо, вивіз дозволяється, коли уряд ухвалює рішення про надання гуманітарної допомоги іншим країнам, або якщо наші медзаклади повністю забезпечені плазмою і донорською кров’ю.
Нагадаємо, даний закон Рада прийняла за основу ще в кінці 2019 року, тоді його підтримали 259 нардепів.
Як писало РБК-Україна раніше, у комітеті з питань інтеграції України з ЄС заявили, що проект закону про здешевлення ліків і медвиробів для населення не відповідає міжнародно-правовим зобов'язанням України.
Автор: Юлия Струк