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Вакцина от коронавируса может быть доступна уже осенью, - ЕК

Новости » Коронавирус     17.03.2020 - 20:09
Вакцина от коронавируса может быть доступна уже осенью, - ЕК
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Немецкая биотехнологическая компания CureVac получила предложение о финансовой поддержке Евросоюза в размере 80 млн евро

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выразила надежду, что вакцина от коронавируса COVID-19 будет доступна уже осенью этого года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Отмечается, что немецкая биотехнологическая компания CureVac получила предложение о финансовой поддержке Евросоюза в размере 80 млн евро для своих исследований.

"Они работают над перспективной технологией разработки вакцины против коронавируса",- заявила Урсула фон дер Ляйен.

"Европейский союз придает им до 80 миллионов евро, и я надеюсь, что с этой поддержкой мы можем получить вакцину на рынке, возможно, до осени. Это могло бы спасти много жизней в Европе и в остальном мире тоже", - добавила она.

Напомним, нидерландские ученые впервые обнаружили антитело, которое блокирует инфекцию, вызванную коронавирусом COVID-19.

Кроме того, в Соединенных Штатах начались испытания экспериментальной вакцины от коронавирусной инфекции на людях. Ученые из Вашингтонского научно-исследовательского института начали первую фазу испытаний потенциальной вакцины от коронавируса, которая была разработана в рекордно короткие сроки.

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