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Вакцина від коронавірусу може бути доступна вже восени, - ЄК

Новини » Коронавірус     17.03.2020 - 20:09
Вакцина від коронавірусу може бути доступна вже восени, - ЄК
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Німецька біотехнологічна компанія CureVac отримала пропозицію про фінансову підтримку Євросоюзу у розмірі 80 млн євро

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн висловила сподівання, що вакцина від коронавірусу COVID-19 буде доступна вже восени цього року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Зазначається, що німецька біотехнологічна компанія CureVac отримала пропозицію про фінансову підтримку Євросоюзу у розмірі 80 млн євро для своїх досліджень.

"Вони працюють над перспективною технологією розробки вакцини проти коронавірусу",- заявила Урсула фон дер Ляйєн.

"Європейський союз надає їм до 80 мільйонів євро, і я сподіваюся, що з цією підтримкою ми можемо отримати вакцину на ринку, можливо, до осені. Це могло б врятувати багато життів у Європі й в решті світі теж", - додала вона.

Нагадаємо, нідерландські вчені вперше виявили антитіло, яке блокує інфекцію, викликану коронавірусом COVID-19.

Крім того, у Сполучених Штатах почалися випробування експериментальної вакцини від коронавірусної інфекції на людях. Вчені з Вашингтонського науково-дослідного інституту почали першу фазу випробувань потенційної вакцини від коронавірусу, яка була розроблена в рекордно короткі терміни.

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