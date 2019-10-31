ВАКС завтра изберет меру пресечения Дубневичу

Фото: Ярослав Дубневич (glavcom.ua)

Заседание должно состояться в 13:00

В пятницу, 1 ноября, Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) изберет меру пресечения народному депутату Ярославу Дубневичу, который подозревается в хищении средств "Укрзализныци". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ВАКС.

Как сообщается, прокуроры настаивают на применении меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 93 млн гривен залога. Заседание должно состояться в 13:00.

Дело народного депутата рассматривают в рамках ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Напомним, сегодня Дубневичу вручили подозрение после решения парламента о снятии с него депутатской неприкосновенности.

Отметим, что сегодня 332 депутата проголосовали о снятии с Дубневича депутатской неприкосновенности, а также за его задержание и арест.

Как ранее писало РБК-Украина, Национальное антикоррупционное бюро Украины, которое расследует дело Дубневича, опубликовало схему хищений средств "Укрзализныци".

По данным НАБУ, Дубневич на посту главы парламентского комитета организовал схему и пролоббировал выделение средств для "Укрзализныци" на закупку стрелочной продукции, а затем с сообщниками организовал закупку по завышенным ценам у подконтрольного предприятия.