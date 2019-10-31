ВАКС завтра обере запобіжний захід Дубневичу

Фото: Ярослав Дубневич (glavcom.ua)

Засідання має відбутися в 13:00

У п'ятницю, 1 листопада, Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) обере запобіжний захід народному депутату Ярославу Дубневичу, який підозрюється в розкраданні коштів "Укрзалізниці". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ВАКС.

Як повідомляється, прокурори наполягають на застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 93 млн гривень застави. Засідання має відбутися в 13:00.

Справу народного депутата розглядають в рамках ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Нагадаємо, сьогодні Дубневичу вручили підозру після рішення парламенту про зняття з нього депутатської недоторканності.

Зазначимо, що сьогодні 332 депутати проголосували про зняття з Дубневича депутатської недоторканності, а також за його затримання і арешт.

Як раніше повідомляло РБК-Україна, Національне антикорупційне бюро України, яке розслідує справу Дубневича, опублікувало схему розкрадань коштів "Укрзалізниці".

За даними НАБУ, Дубневич на посаді голови парламентського комітету організував схему і пролобіював виділення коштів для "Укрзалізниці" на закупівлю стрілочної продукції, а потім зі спільниками організував закупівлю за завищеними цінами у підконтрольного підприємства.