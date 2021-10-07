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ВАКС завтра изберет меру пресечения Труханову и его заместителю

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Киев, Четверг 07 октября 2021 17:07
ВАКС завтра изберет меру пресечения Труханову и его заместителю Фото: суд завтра изберет мэру Одессы Геннадию Труханову меру пресечения (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) завтра, 8 октября, изберет меру пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову и его заместителю. Заседания назначены на 9:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ВАКС.

"Завтра, 8 октября, следователи судьи Высшего антикоррупционного суда рассмотрят ходатайство детектива НАБУ об избрании меры пресечения мэру Одессы и исполняющего обязанности заместителя Одесского городского головы - управляющего делами исполнительного комитета", - говорится в сообщении.

Судебные заседания пройдут по адресу: город Киев, улица Крещатик, 42-А. Они назначены на 09:00.

Напомним, ранее Труханову и еще 15 лицам объявили подозрения из-за присвоения земли в Одессе.

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Одесса Геннадий Труханов
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