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ВАКС завтра обере запобіжний захід Труханову та його заступнику

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Київ, Четвер 07 жовтня 2021 17:07
ВАКС завтра обере запобіжний захід Труханову та його заступнику Фото: суд завтра обере меру Одеси Геннадію Труханову запобіжний захід (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) завтра, 8 жовтня, обере запобіжний захід меру Одеси Геннадію Труханову і його заступнику. Засідання призначені на 9: 00.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ВАКС.

"Завтра, 8 жовтня, слідчі судді Вищого антикорупційного суду розглянуть клопотання детектива НАБУ про обрання запобіжного заходу меру Одеси та виконувача обов'язки заступника Одеського міського голови - керівника справами виконавчого комітету", - йдеться в повідомленні.

Судові засідання пройдуть за адресою: місто Київ, вулиця Хрещатик, 42-А.вони призначені на 09:00.

Нагадаємо, раніше Труханову і ще 15 особам оголосили підозри через присвоєння землі в Одесі.

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Одеса Генадій Труханов
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