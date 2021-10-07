ВАКС завтра обере запобіжний захід Труханову та його заступнику
Фото: суд завтра обере меру Одеси Геннадію Труханову запобіжний захід (Віталій Носач, РБК-Україна)
Вищий антикорупційний суд (ВАКС) завтра, 8 жовтня, обере запобіжний захід меру Одеси Геннадію Труханову і його заступнику. Засідання призначені на 9: 00.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ВАКС.
"Завтра, 8 жовтня, слідчі судді Вищого антикорупційного суду розглянуть клопотання детектива НАБУ про обрання запобіжного заходу меру Одеси та виконувача обов'язки заступника Одеського міського голови - керівника справами виконавчого комітету", - йдеться в повідомленні.
Судові засідання пройдуть за адресою: місто Київ, вулиця Хрещатик, 42-А.вони призначені на 09:00.
Нагадаємо, раніше Труханову і ще 15 особам оголосили підозри через присвоєння землі в Одесі.