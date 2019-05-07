ВАКС запрацює 5 вересня

Фото: судді ВАКС (Віталій Носач/РБК-Україна)

Проект рішення набрав більшість голосів від присутніх

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) розпочне свою роботу 5 вересня 2019 року. Відповідне рішення прийнято на зборах суддів ВАКС, заявив головуючий суддя Віктор Маслов, передає кореспондент РБК-Україна.

"Збори Вищого антикорупційного суду вирішили визначити днем початку роботи Вищого антикорупційного суду 5 вересня 2019", - повідомив Маслов.

Так, проект рішення набрав більшість голосів від присутніх.

"Рішення про затвердження проекту прийнято", - додав він.

За словами Маслова, інформація про початок роботи Вищого антикорупційного суду має бути оприлюднена на веб-порталі "Судова влада" та в газеті "Голос України".

Нагадаємо, в ході таємного голосування заступником голови Вищого антикорупційного суду обраний суддя Євген Крук. Крук обраний заступником на 3 роки, але не більше ніж на строк повноважень судді.

Крім того, сьогодні під час зборів суддів Олена Танасевич була обрана головою Вищого антикорупційного суду України. Через відсутність голосів під час перших двох турів голосування суддям довелося провести нові вибори глави установи. Так, після годинної перерви в засіданні лічильна комісія підготувала нові бюлетені для голосування. Зазначимо, обрання голови ВАКС проходило шляхом таємного голосування. Участь у голосуванні взяли 38 суддів.

Так, судді ВАКС і Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду прийняли присягу 11 квітня.