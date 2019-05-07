ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

ВАКС запрацює 5 вересня

Новини » Суспільство    07.05.2019 - 18:58
ВАКС запрацює 5 вересня
Фото: судді ВАКС (Віталій Носач/РБК-Україна)

Проект рішення набрав більшість голосів від присутніх

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) розпочне свою роботу 5 вересня 2019 року. Відповідне рішення прийнято на зборах суддів ВАКС, заявив головуючий суддя Віктор Маслов, передає кореспондент РБК-Україна.

"Збори Вищого антикорупційного суду вирішили визначити днем початку роботи Вищого антикорупційного суду 5 вересня 2019", - повідомив Маслов.

Так, проект рішення набрав більшість голосів від присутніх.

"Рішення про затвердження проекту прийнято", - додав він.

За словами Маслова, інформація про початок роботи Вищого антикорупційного суду має бути оприлюднена на веб-порталі "Судова влада" та в газеті "Голос України".

Нагадаємо, в ході таємного голосування заступником голови Вищого антикорупційного суду обраний суддя Євген Крук. Крук обраний заступником на 3 роки, але не більше ніж на строк повноважень судді.

Крім того, сьогодні під час зборів суддів Олена Танасевич була обрана головою Вищого антикорупційного суду України. Через відсутність голосів під час перших двох турів голосування суддям довелося провести нові вибори глави установи. Так, після годинної перерви в засіданні лічильна комісія підготувала нові бюлетені для голосування. Зазначимо, обрання голови ВАКС проходило шляхом таємного голосування. Участь у голосуванні взяли 38 суддів.

Так, судді ВАКС і Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду прийняли присягу 11 квітня.

Вишинському продовжили арешт Суд у справі Савченко і Рубана перенесли на кінець травня
Новини України Суд
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся