Избран замглавы Антикоррупционного суда

Фото: Евгений Крук (facebook.com yevgen kruk)

Замглавы ВАКС избран на три года

В ходе тайного голосования заместителем председателя Высшего антикоррупционного суда избран судья Евгений Крук. Об этом заявил председательствующий судья собрания Виктор Маслов, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, Крук избран заместителем на 3 года, но не более чем на срок полномочий судьи.

"Собрание судей Высшего антикоррупционного суда решило выбрать заместителем председателя ВАКС Крука Евгения Васильевича", - заявил Маслов.

Напомним, сегодня избрали главу Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС). Возглавила суд Елена Танасевич.

Так, из-за отсутствия голосов во время первых двух туров голосования судьям пришлось провести новые выборы главы ВАКС.

Отметим, избрание главы ВАКС проходило путем тайного голосования. Участие в голосовании приняли 38 судей.

Как писало РБК-Украина, на должность главы ВАКС были предложены кандидатуры трех судей: Олега Павлишина, Елены Танасевич и Маркияна Галабалы.

Так, судьи ВАКС и Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда приняли присягу 11 апреля.