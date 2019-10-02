ВАКС в течение месяца получил почти 90 производств

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) в течение первого месяца работы получил почти 90 уголовных производств. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу суда в Facebook.

Как сообщается, в период с 5 по 30 сентября в ВАКС поступили 86 уголовных производств. Производства были автоматически распределены на 7 коллегий судей.

Отмечается, что в целом на рассмотрение 6 следственных судей попали уже 747 ходатайств, жалоб и заявлений.

Напомним, ранее сообщалось, что в Высший антикоррупционный суд направили обвинительный акт в отношении депутата Киевского областного совета, подозреваемого в вымогательстве и получении взятки за влияние на правоохранителей с целью возвращения имущества, изъятого у частного предпринимателя.

Также РБК-Украина писало, что Голосеевский районный суд направил в ВАКС дело "бриллиантовых прокуроров". Процесс рассмотрения дела остановился на стадии допроса свидетелей, явку которых не удавалось обеспечить.

Кроме того, в ВАКС был передан обвинительный акт в отношении бывшего руководителя ГП "Укртелефильм" и других лиц, которые на основании поддельных документов продали имущественные права на недвижимость государственного предприятия. Чиновники нанесли государству ущерб в размере свыше 68,72 млн гривен.