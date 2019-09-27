Дело экс-директора "Укртелефильма" направили в ВАКС

Иллюстративное фото (nabu.gov.ua)

Экс-руководителю госпредприятия инкриминируется ч.2 ст.364 и ч.4 ст.358 УК Украины

Национальное антикоррупционное бюро направило в антикоррупционный суд обвинительный акт в отношении бывшего руководителя ГП "Укртелефильм" и других лиц, которые на основании поддельных документов продали имущественные права на недвижимость государственного предприятия, нанеся более 68,72 млн гривен убытков. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

В декабре 2017 года указанные лица на основании поддельных документов, без разрешения Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины продали частному лицу принадлежащие государственному предприятию имущественные права на 24 квартиры, 36 паркомест и коммерческую недвижимость площадью почти 1000 м. кв в ЖК "Лазурный блюз" стоимостью более 83 млн гривен по цене 14,5 млн гривен, которая почти в 6 раз ниже рыночной и в 3 раза ниже балансовой.

Как отмечается, в результате этих действий ГП "Укртелефильм" нанесен ущерб на сумму 68,72 млн гривен.

"Экс-руководителю госпредприятия инкриминируется ч.2 ст.364 и ч.4 ст.358 УК Украины, его сообщникам - ч.2 ст.364, ч.3 ст.209, ч.1,4 ст.358 УК Украины. Сейчас досудебное расследование завершено. Обвинительный акт направлено в Высший антикоррупционного суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

Напомним, 2 февраля детективы НАБУ сообщили о подозрении бывшему генеральному директору государственного предприятия "Украинская студия телевизионных фильмов "Укртелефильм" в нанесении ущерба на 68,72 млн гривен.