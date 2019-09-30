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Голосеевский суд передал дело "бриллиантовых прокуроров" в ВАКС

Новости » Общество    30.09.2019 - 16:03
Голосеевский суд передал дело "бриллиантовых прокуроров" в ВАКС
Фото: молоток судьи (twitter.com/nab_ukr)

Дело рассматривалось в Голосеевском суде с марта 2016 года

Голосеевский суд Киева удовлетворил ходатайство прокурора о направлении дела "бриллиантовых прокуроров" в Высший антикоррупционный суд. Об этом сообщает "Судебный репортер".

Прокуроры Генпрокуратуры обосновывали свое ходатайство тем, что дело по ч.4 ст.368 УК подследственное НАБУ. Коллегия судей ходатайство удовлетворила.

Дело рассматривалось в Голосеевском суде с марта 2016 года. Процесс остановился на стадии допроса свидетелей, явку которых не удавалось обеспечить.

Напомним, в 2015 году по подозрению в получении крупной взятки задержали первого заместителя начальника Главного следственного управления Генпрокуратуры Владимира Шапакина и заместителя прокурора Киевской области Александра Корнийца. В ходе обысков у них были изъяты деньги на общую сумму около 500 тысяч долларов, а также бриллианты и оружие. Дело "бриллиантовых прокуроров" находится на стадии судебных слушаний.

РБК-Украина сообщало ранее, что Апелляционный суд Киева снял арест с имущества "бриллиантового" прокурора Александра Корнийца.

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Новости Украины бриллиантовые прокурорыСудантикоррупционный суд
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