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Дело депутата Киевоблсовета направили в ВАКС

Новости » Политика    01.10.2019 - 10:51
Дело депутата Киевоблсовета направили в ВАКС
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Депутат требовал и получил взятку в сумме 5 тысяч долларов

Прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры по материалам досудебного расследования Национального антикоррупционного бюро составлен и направлен в суд обвинительный акт в отношении депутата Киевского областного совета. Об этом сообщает пресс-служба САП.

Дело направили в антикоррупционный суд. Правоохранители установили, что в течение февраля-апреля 2019 года депутат требовал и получил взятку в сумме 5 тысяч долларов за влияние на сотрудников правоохранительных органов с целью возвращения имущества, изъятого у частного предпринимателя.

"Должностному лицу инкриминировано совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369-2 УК Украины. Обвинительный акт направлено в Высший антикоррупционного суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

Напомним, 8 апреля сотрудники Государственного бюро расследований совместно с полицейскими задержали депутата Киевского областного совета за получение взятки в размере 5 тыс. долларов. Чиновника задержали непосредственно при получении взятки.

Кроме того, в Киеве прокуратура совместно со Службой безопасности задержали на вымогательстве и получении взятки бывшего и действующего должностных лиц КГГА. Их задержали "на горячем" во время получения последнего транша неправомерной выгоды в размере 300 долларов.

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