ua en ru
Пт, 09 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ВАКС стягнув на користь України активи російського мільярдера

П'ятниця 09 лютого 2024 12:58
UA EN RU
ВАКС стягнув на користь України активи російського мільярдера Фото: ВАКС стягнув на користь України активи російського мільярдера (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції щодо стягнення в дохід України активів російського олігарха Івана Саввіді та його дружини Кіріякі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства юстиції.

Відповідно до рішення було конфісковано такі активи:

  • 100 % акцій ПрАТ "Пентопак";
  • 100 % статутного капіталу Дочірнього підприємства "Атлантіс-Пак Україна".

Відповідно до рейтингу Forbes, Іван Саввіді та його родина володіють 1,6 млрд доларів.

Хто такий Іван Саввіді

Іван Саввіді є російським підприємцем грецького походження, який має тісний зв'язок з владою Росії та правлячою партією "Єдина Росія". Зокрема він президент Федеральної національно-культурної автономії греків Росії, через яку здійснює ідеологічну підтримку дій країни-терориста, шляхом глорифікації диктатора Володимира Путіна та військовослужбовців, які беруть участь у війні проти України.

Дружина Івана Саввіді Кіріякі є номінальною власницею низки компаній, втім, бізнесом фактично володіє її чоловік.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що протягом 2023 року до Агентства з розшуку та менеджменту активів було передано російських активів на загальну суму в 11,5 млрд гривень.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Російська Федерація
NEWS
Стоять нові завдання. Сирський зробив першу заяву на посаді головнокомандувача ЗСУ
Стоять нові завдання. Сирський зробив першу заяву на посаді головнокомандувача ЗСУ
DAILY
"Ухилянти" проти ТЦК. Як в Україні відбувається мобілізація і що в ній потрібно змінити
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна "Ухилянти" проти ТЦК. Як в Україні відбувається мобілізація і що в ній потрібно змінити