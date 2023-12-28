Судна, вагони і не тільки. У ДБР розповіли про активи росіян, конфісковані у 2023 році
Протягом року до Агентства з розшуку та менеджменту активів було передано російських активів на загальну суму в 11,5 млрд гривень. Йдеться про морські судна, вагони та хімічну продукцію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань.
"За матеріалами ДБР протягом 2023 року Вищий антикорупційний суд України задовольнив позови заяви Міністерства юстиції України щодо застосування санкцій проти громадян Російської Федерації - олігархів, наближених до Путіна", - йдеться в заяві.
Зазначається, що йдеться про майно Аркадія та Ігоря Ротенбергів, Олега Дерипаски, Євгена Гінера, Олександра Пономаренка, Олександра Скоробогатька.
У власність нашої держави передано наступні активи:
- ТОВ "Глухівський кар'єр кварцитів" і ТОВ "Миколаївський глиноземний завод";
- ТРЦ "Ocean Plaza", орієнтовною вартістю понад 350 млн доларів;
- 88,89% акцій АТ "Перший інвестиційний банк".
Заарештовано судом і розглядається ВАКС питання націоналізації таких активів:
- ПрАТ "Рівнеобленерго" (93,2%);
- АТ "Херсонобленерго" (99,9%);
- АТ "Чернівціобленерго" (96,8%);
- АТ "Житомиробленерго" (95,5%);
- ПрАТ "Кіровоградобленерго" (72,9%), а також 7 готелів і 2 ТРЦ, загальною вартістю 2 млрд грн (Гінер).
Які ще активи вдалося конфіскувати Україні
За інформацією ДБР, також націоналізовано різні частки статутного капіталу та майно росіян в інших важливих стратегічних галузях української економіки.
Зокрема, це 100% ТОВ "Авангард-Віларта", яке крім "Оушен Плаза Проджект (Кіпр) ЛТД" володіє ще компанією "Ітодер Інвестментс Лімітед" (Ethoder Investments Limited) і 66,65% "Інвестиційного союзу "Либідь".
"Структури, підконтрольні Олегу Дерепасці, також брали участь у розширенні та реконструкції Дніпро-Бузького морського порту", - йдеться в заяві.
У дохід держави повернуто земельні ділянки та нерухоме майно в різних регіонах України, сотні одиниць спеціальної та вантажної техніки. Націоналізовано сотні виробничих приміщень, техніки, складів, які росіяни використовували в Україні для збагачення.
Вагони, морські судна та інші активи РФ конфіскували суди
- 13 морських суден;
- 1547 залізничних вагонів;
- 299 транспортних засобів;
- 12,3 тисячі тонн залізорудної продукції;
- 87,14 тисячі тонн добрив;
- 1,5 тисячі тонн скрапленого газу;
- 1,1 тисячі тонн хімічної продукції;
- 1,4 тисячі тонн будівельних матеріалів;
- 65 тонн спиртової продукції;
- 600 тонн продуктів харчування.
Передача Україні активів РФ
Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що Україні вперше передадуть конфісковані у російських підсанкційних олігархів активи. За його словами, гроші будуть направлені на підтримку українських ветеранів. Це перший крок США у питанні передачі Україні заморожених російських активів.
Крім того, нещодавно The New York Times заявило, що США терміново обговорюють з партнерами використання заморожених російських активів для допомоги Україні.
У Білому домі відреагували на заяви ЗМІ. Там наголосили, що певні розмови з союзниками ведуться, а про передачу Україні російських активів говорити ще зарано.
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