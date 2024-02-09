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ВАКС взыскал в пользу Украины активы российского миллиардера

Пятница 09 февраля 2024 12:58
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ВАКС взыскал в пользу Украины активы российского миллиардера Фото: ВАКС взыскал в пользу Украины активы российского миллиардера (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Министерства юстиции о взыскании в доход Украины активов российского олигарха Ивана Саввиди и его жены Кирияки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции.

В соответствии с решением были конфискованы следующие активы:

  • 100 % акций ЧАО "Пентопак";
  • 100 % уставного капитала Дочернего предприятия "Атлантис-Пак Украина".

Согласно рейтингу Forbes, Иван Саввиди и его семья владеют 1,6 млрд долларов.

Кто такой Иван Саввиди

Иван Саввиди является российским предпринимателем греческого происхождения, который имеет тесную связь с властями России и правящей партией "Единая Россия". В частности он президент Федеральной национально-культурной автономии греков России, через которую осуществляет идеологическую поддержку действий страны-террориста, путем глорификации диктатора Владимира Путина и военнослужащих, участвующих в войне против Украины.

Жена Ивана Саввиди Кирияки является номинальной владелицей ряда компаний, впрочем, бизнесом фактически владеет ее муж.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в течение 2023 года в Агентство по розыску и менеджменту активов было передано российских активов на общую сумму в 11,5 млрд гривен.

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