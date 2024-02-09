ВАКС взыскал в пользу Украины активы российского миллиардера

Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Министерства юстиции о взыскании в доход Украины активов российского олигарха Ивана Саввиди и его жены Кирияки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции.

Иван Саввиди является российским предпринимателем греческого происхождения, который имеет тесную связь с властями России и правящей партией "Единая Россия". В частности он президент Федеральной национально-культурной автономии греков России, через которую осуществляет идеологическую поддержку действий страны-террориста, путем глорификации диктатора Владимира Путина и военнослужащих, участвующих в войне против Украины.

В соответствии с решением были конфискованы следующие активы:

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в течение 2023 года в Агентство по розыску и менеджменту активов было передано российских активов на общую сумму в 11,5 млрд гривен.

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