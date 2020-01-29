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ВАКС сообщил о заочном аресте Клюева

Новости » Политика     29.01.2020 - 14:58
ВАКС сообщил о заочном аресте Клюева
Фото: Андрей Клюев (partyofregions.com.ua)

Клюев подозревается в растрате имущества

В начале января Высший антикоррупционный суд (ВАКС) заочно арестовал бывшего первого вице-премьер-министра Андрея Клюева. Об этом РБК-Украина сообщили в ВАКС.

Сообщается, что по подозрению в растрате имущества в особо крупных размерах заочно был арестован именно Андрей Клюев, который был первым вице-премьером в правительстве Николая Азарова. Отметим, Клюев объявлен в международный розыск.

Напомним, ранее сообщалось, что в Италии будут судить сына Азарова за отмывание взятки от Клюева. Обвинение настаивает, что бывший премьер Николай Азаров требовал взятку в размере почти 18 млн долларов, которые были впоследствии были отмыты через фиктивную итальянскую компанию покупкой двух роскошных вилл на Сардинии и в районе Гольфо-ди-Маринелла в 2012 и 2013 годах.

Предполагается, что эти деньги были взяткой Андрея Клюева за назначение его в правительство Азарова.

Ранее также сообщалось об отмене санкций против Януковича и его окружения. В частности, ограничения были сняты с Андрея Клюева, Александра Януковича, Александра Клименко, Сергея Арбузова, Виктора и Артема Пшонки.

Суд арестовал почти 250 млн гривен окружения Януковича
Новости Украины Клюеварестзаочный суд
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