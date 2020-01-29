ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

ВАКС повідомив про заочний арешт Клюєва

Новини » Політика     29.01.2020 - 14:58
ВАКС повідомив про заочний арешт Клюєва
Фото: Андрій Клюєв (partyofregions.com.ua)

Клюєв підозрюється в розтраті майна

На початку січня Вищий антикорупційний суд (ВАКС) заочно заарештував колишнього першого віце-прем'єр-міністра Андрія Клюєва. Про це РБК-Україна повідомили у ВАКС.

Повідомляється, що за підозрою в розтраті майна в особливо великих розмірах заочно був заарештований саме Андрій Клюєв, який був першим віце-прем'єром в уряді Миколи Азарова. Зазначимо, Клюєва оголошено в міжнародний розшук.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Італії будуть судити сина Азарова за відмивання хабаря від Клюєва. Обвинувачення наполягає, що колишній прем'єр Микола Азаров вимагав хабар у розмірі майже 18 млн доларів, які були згодом були відмиті через фіктивну італійську компанію купівлею двох розкішних вілл на Сардинії і в районі Гольфо-ді-Маринелла в 2012 і 2013 роках.

Передбачається, що ці гроші були хабарем Андрія Клюєва за його призначення в уряд Азарова.

Раніше також повідомлялося про скасування санкцій проти Януковича та його оточення. Зокрема, обмеження були зняті з Андрія Клюєва, Олександра Януковича, Олександра Клименка, Сергія Арбузова, Віктора і Артема Пшонки.

Суд заарештував майже 250 млн гривень оточення Януковича
Новини України Клюєварештзаочный суд
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся