ВАКС продовжив зобов'язання Князєву ще на два місяці

Зобов'язання були продовжені до 9 листопада.

Серед обмежень:

обмеження на спілкування зі свідками;

заборона на виїзд за кордон та прибуття за першим викликом слідчого.

Зокрема захисникам було надано розширений доступ до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Справа Князєва

Князєв був призначений головою Верховного суду ще у 2021 році. Після двох років роботи на цій посаді його звинуватили в отриманні хабаря.

За інформацією правоохоронців, він міг вимагати неправомірну вигоду в розмірі 2,7 мільйона доларів, ставши найвищим українським посадовцем, затриманим за корупційні дії.

Спочатку суд обрав для нього запобіжний захід - утримання під вартою із правом внесення застави, яка становила близько 107 мільйонів гривень. Згодом розмір застави значно знизили до 18,168 мільйона гривень, що дало змогу вже колишньому голові Верховного суду вийти з-під арешту.

28 серпня ВАКС почав розглядати справу.