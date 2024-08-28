Суд почав розглядати справу Князєва по суті

Вищий антикорупційний суд сьогодні, 28 серпня, почав розглядати по суті справу колишнього голови Верховного суду Всеволода Князєва. Його підозрюють у хабарництві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру в Telegram .

Правоохоронці уточнили, що під час судового засідання прокурор оголосив обвинувальний акт. Після цього сторони виступили з вступними промовами.

"28 серпня 2024 р. у Вищому антикорупційному суді розпочався розгляд по суті у справі стосовно колишнього голови Верховного суду, який обвинувачується в отриманні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі", - йдеться у повідомленні САП.

Що передувало

Нагадаємо, Князєва ще 2021 року призначили головою Верховного суду. Після двох років перебування на цій посаді його спіймали на хабарництві.

За даними правоохоронців, Князєв міг вимагати хабар у розмірі 2,7 млн доларів. Таким чином, він став найвищим українським чиновником, якого спіймали на корупції.

Суд спочатку обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу в розмірі близько 107 млн гривень.

Але розмір застави за рік значно зменшили - до 18,168 млн гривень. Це дозволило тоді вже колишньому голові Верховного суду вийти з СІЗО.

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