ВАКС продлил обязательства Князеву еще на два месяца

Обязательства были продлены до 9 ноября.

Среди ограничений:

ограничение на общение со свидетелями; запрет на выезд за границу и прибытие по первому вызову следователя.

В частности защитникам был предоставлен расширенный доступ к Единому реестру досудебных расследований.

Дело Князева

Князев был назначен председателем Верховного суда еще в 2021 году. После двух лет работы на этой должности его обвинили в получении взятки.

По информации правоохранителей, он мог требовать неправомерную выгоду в размере 2,7 миллиона долларов, став самым высоким украинским чиновником, задержанным за коррупционные действия.

Сначала суд избрал для него меру пресечения - содержание под стражей с правом внесения залога, который составлял около 107 миллионов гривен. Впоследствии размер залога значительно снизили до 18,168 миллиона гривен, что позволило уже бывшему председателю Верховного суда выйти из-под ареста.

28 августа ВАКС начал рассматривать дело.