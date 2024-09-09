RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ВАКС продлил обязательства Князеву еще на два месяца

Фото: Всеволод Князев (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) продлил бывшему председателю Верховного суда Всеволоду Князеву срок действия возложенных на него процессуальных обязательств. Среди обязанностей, например, ограничения на общение со свидетелями и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на судебное заседание ВАКС.

Обязательства были продлены до 9 ноября. 

Среди ограничений: 

  1. ограничение на общение со свидетелями; 
  2. запрет на выезд за границу и прибытие по первому вызову следователя. 

В частности защитникам был предоставлен расширенный доступ к Единому реестру досудебных расследований. 

Дело Князева 

Князев был назначен председателем Верховного суда еще в 2021 году. После двух лет работы на этой должности его обвинили в получении взятки.

По информации правоохранителей, он мог требовать неправомерную выгоду в размере 2,7 миллиона долларов, став самым высоким украинским чиновником, задержанным за коррупционные действия.

Сначала суд избрал для него меру пресечения - содержание под стражей с правом внесения залога, который составлял около 107 миллионов гривен. Впоследствии размер залога значительно снизили до 18,168 миллиона гривен, что позволило уже бывшему председателю Верховного суда выйти из-под ареста.

28 августа ВАКС начал рассматривать дело

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Суд