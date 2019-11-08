ВАКС подтвердил внесение залога за Дубневича

Фото: Ярослав Дубневич (РБК-Украина)

Судья опровергла информацию от стороны защиты о якобы незаконном задержании депутата

В ВАКС подтвердили внесения залога за народного депутата Ярослава Дубневича в размере 100 млн гривен. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила судья-спикер Апелляционной палаты Высшего Антикоррупционного суда Инна Калугина.

Однако в ВАКС объяснили, что на момент принятия решения суд имел подтверждение только о внесении 50 млн гривен. Поэтому решение об его аресте было законным.

"На момент пересмотра решения следственного судьи Апелляционной палаты ВАКС уже были внесены 50 млн гривен залога. Они стали причиной (залог - ред.) По решению первой инстанции. В дальнейшем еще 50 млн было внесено. Но пока еще не установили время, когда внесли (вторую часть застави- ред.) Я так понимаю, это было уже после решения Апелляционной палаты. То есть на момент вынесения решения подтверждение о том, что эти деньги внесены не было", - сообщила судья-спикер.

В то же время, судья опровергла информацию от стороны защиты о якобы незаконном задержании депутата.

"Он арестован по решению суда на сегодня. Сейчас внесены 100 млн гривен залога. Соответственно, 10 лишних миллионов подлежит возврату. Это определением суда должно возвращаться", - добавила Калугина.

Напомним, 7 ноября Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отклонила апелляционную жалобу адвоката нардепа Дубневича и арестовала его до 31 декабря. Также суд изменил сумму залога со 100 до 90 млн гривен.

31 октября Верховная рада сняла депутатскую неприкосновенность с Дубневича. В зале парламента ему объявили о подозрении.