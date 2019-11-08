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ВАКС підтвердив внесення застави за Дубневича

Новини » Політика     08.11.2019 - 14:48
ВАКС підтвердив внесення застави за Дубневича
Фото: Ярослав Дубневич (РБК-Україна)

Суддя спростувала інформацію від сторони захисту про нібито незаконне затримання депутата

В ВАКС підтвердили внесення застави за народного депутата Ярослава Дубневича в розмірі 100 млн гривень. Про це в коментарі РБК-Україна повідомила суддя-спікер Апеляційної палати Вищого Антикорупційного суду Інна Калугіна.

Проте в ВАКС пояснили, що на момент ухвалення рішення суд мав тільки підтвердження про внесення 50 млн гривень. Тому рішення про його арешт було законним.

"На момент перегляду рішення слідчого судді Апеляційної палати ВАКС вже були внесені 50 млн гривень застави. Вони стали причиною (застава - ред.) За рішенням першої інстанції. Надалі ще 50 млн було внесено. Але поки ще не встановили час, коли внесли (другу частину застави - ред.) Я так розумію, це було вже після рішення Апеляційної палати. Тобто на момент винесення рішення підтвердження про те, що ці гроші внесено не було", - повідомила суддя-спікер.

У той же час, суддя спростувала інформацію від сторони захисту про нібито незаконне затримання депутата.

"Він заарештований за рішенням суду на сьогодні. Зараз внесено 100 млн гривень застави. Відповідно, 10 зайвих мільйонів підлягає поверненню. Це ухвалою суду повинно повертатися", - додала Калугіна.

Нагадаємо, 7 листопада Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відхилила апеляційну скаргу адвоката нардепа Дубневича і заарештувала його до 31 грудня. Також суд змінив суму застави з 100 до 90 млн гривень.

31 жовтня Верховна рада зняла депутатську недоторканність з Дубневича. В залі парламенту йому оголосили про підозру.

За Дубневича внесли заставу, - адвокат Арешт Дубневича та масова бійка в Києві: новини за 7 листопада
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