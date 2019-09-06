В ВАКС в первый день работы поступили 14 ходатайств

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Ходатайства были распределены между судьями ВАКС

В первый день работы Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) получил 14 ходатайств. Об этом говорится в сообщении ВАКС на странице в Facebook, передает РБК-Украина.

Как сообщается, по состоянию на пятницу, 6 сентября, в Высший антикоррупционный суд уже поступили 14 ходатайств. Все ходатайства были автоматически распределены между судьями ВАКС.

"Результаты первого дня работы: в ВАКС поступили 14 ходатайств. Все они автоматически распределены между судьями, поэтому антикоррупционное судопроизводство стартовало не только торжествами, но и реальными делами", - говорится в заявлении.

Напомним, в четверг, 5 сентября, президент Украины Владимир Зеленский объявил о начале работы Высшего антикоррупционного суда. Тогда же глава государства пообещал помочь работе ВАКС на законодательном уровне. ВАКС будет рассматривать дела Национального антикоррупционного бюро по коррупции среди высокопоставленных чиновников.

РБК-Украина писало, что в Высший антикоррупционный суд передадут свыше 3 тыс. уголовных производств, которые сейчас находятся на рассмотрении местных судов. В частности, по 190 производствам досудебное расследование завершало НАБУ под процессуальным руководством САП.

Кроме того, председатель НАБУ Артем Сытник в день запуска ВАКС сообщил, что одним из первых дел, которые передадут в антикоррупционный суд, будет дело министра экологии. Также вместе с этим делом в ВАКС передадут ряд других.