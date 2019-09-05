Глава ВАКС отказалась прогнозировать сроки первых приговоров

Фото: Елена Танасевич (РБК-Украина)

Танасевич заявила, что сроки первых приговоров зависят от ряда факторов

Глава Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) Украины Елена Танасевич не может спрогнозировать сроки первых приговоров топ-коррупционерам. Об этом она рассказала в интервью DW.

В частности, она прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что осенью могут появиться "первые посадки".

"Если речь идет об обвинительных приговорах, о сроках их принятия, то сразу могу отметить, что предсказать срок рассмотрения уголовного производства в суде невозможно. Ведь этот срок зависит не от коллегии судей, а от многих факторов. Количества обвиняемых: чем их больше, тем сложнее дело, от количества эпизодов с которыми это обвинение привязано, чем их больше, тем сложнее дело и тем требуется большее время для того, чтобы его рассмотреть. Этот срок также зависит от количества доказательств и от видов доказательств", - отметила Танасевич.

Напомним, сегодня в Украине заработал Высший антикоррупционный суд. Данный суд будет рассматривать дела Национального антикоррупционного бюро по коррупции среди высокопоставленных чиновников.

Президент Владимир Зеленский заявил, что работе Высшего антикоррупционного суда помогут на законодательном уровне.