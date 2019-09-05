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Из местных судов в ВАКС будет передано более 3 тыс. дел

Новости » Политика    05.09.2019 - 10:38
Из местных судов в ВАКС будет передано более 3 тыс. дел
Фото: Елена Танасевич (РБК-Украина)

НАБУ заканчивало досудебное расследование только по 190 делам

В Высший антикоррупционный суд (ВАКС) передатуть более 3 тыс. дел, которые находятся на рассмотрении местных судов. Об этом заявила председатель Высшего антикоррупционного суда Елена Танасевич, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Танасевич, ВАКС получит свыше 3 тыс. уголовных производств, которые сейчас находятся в местных судах. Она добавила, что только по 190 производствам досудебное расследование заканчивало Национальное антикоррупционное бюро.

"Сегодня, 5 сентября 2019 года мы начинаем нашу деятельность. К компетенции ВАКС отнесены 22 составы преступления с тем условием, что они совершаются специальным субъектом, и размер ущерба превышает 500 тысяч гривен. С местных общих судов в ВАКС должны поступить более 3 тысяч уголовных производств, из которых только 190 дел - те, по которым досудебное расследование заканчивало НАБУ под процессуальным руководством САП", - заявила Танасевич.

Напомним, что в четверг, 5 сентября, в Украине начал работу Высший антикоррупционный суд. Рассмотрение дел Высшим антикоррупционным судом начнется в кратчайший технически возможный срок.

Как писало РБК-Украина, президент Владимир Украинский во время церемонии запуска ВАКС заявил, что работе антикоррупционного суда помогут на законодательном уровне. Также Зеленский отметил, что общество имеет большие ожидания от работы Высшего антикоррупционного суда.

В Украине сегодня начнет работать Высший антикоррупционный суд Зеленский назвал сроки начала судебных дел в отношении коррупционеров
Новости Украины уголовное делоантикоррупционный суд
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