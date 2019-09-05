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Глава НАБУ рассказал о передаче первых дел в ВАКС

Новости » Политика    05.09.2019 - 11:00
Глава НАБУ рассказал о передаче первых дел в ВАКС
Фото: Артем Сытник (РБК-Украина)

НАБУ передаст ВАКС дело министра экологии

Одним из первых дел, которое Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) передаст в Высший антикоррупционный суд (ВАКС), будет касаться дела министра экологии. Об этом заявил председатель НАБУ Артем Сытник в день запуска высшего антикоррупционного суда, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Сытника, сейчас дело в отношении министра экологии находится на этапе завершения. Он добавил, что вместе с этим делом в ВАКС передадут ряд других.

"Сейчас на стадии завершения расследования дело в отношении заместителя министра экологии. Как раз будет передаваться и ряд других. Все зависит от того, как быстро сторона защиты будет ознакомлена с материалами дела", - рассказал Сытник

По его словам, НАБУ сегодня начнет передавать первые документы в Высший антикоррупционный суд

"Сегодня мы, надеюсь, начнем передавать первые документы в Высший антикоррупционный суд. Как раз увидим, как мы будем работать", - заявил Сытник.

Напомним, ранее председатель ВАКС Елена Танасевич заявляла, что в антикоррупционный суд передадут свыше 3 тыс. уголовных производств, которые сейчас находятся на рассмотрении местных судов. Также она добавила, что только по 190 делам досудебное расследование завершало НАБУ под процессуальным руководством САП.

В ВАКС сформированы коллегии судей по рассмотрению уголовных дел В Украине сегодня начнет работать Высший антикоррупционный суд
Новости Украины НАБУантикоррупционный суд
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