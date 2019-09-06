До ВАКС в перший день роботи надійшло 14 клопотань

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Клопотання були розподілені між суддями ВАКС

В перший день роботи Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) отримав 14 клопотань. Про це йдеться в повідомленні ВАКС на сторінці у Facebook, передає РБК-Україна.

Як повідомляється, станом на п'ятницю, 6 вересня, до Вищого антикорупційного суду вже надійшло 14 клопотань. Всі клопотання були автоматично розподілені між суддями ВАКС.

"Результати першого дня роботи: до ВАКС надійшло 14 клопотань. Всі вони автоматично розподілені між суддями, тож антикорупційне судочинство стартувало не лише урочистостями, але й реальними справами", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, у четвер, 5 вересня, президент України Володимир Зеленський оголосив про початок роботи Вищого антикорупційного суду. Тоді ж глава держави пообіцяв допомогти роботі ВАКС на законодавчому рівні. ВАКС буде розглядати справи Національного антикорупційного бюро по корупції серед високопоставлених чиновників.

Також РБК-Україна писало, що до Вищого антикорупційного суду передадуть понад 3 тис. кримінальних проваджень, які зараз перебувають на розгляді місцевих судів. Зокрема, по 190 провадженням досудове розслідування завершувало НАБУ під процесуальним керівництвом САП.

Крім того, голова НАБУ Артем Ситник у день запуску ВАКС повідомив, що однією з перших справ, які передадуть до антикорупційного суду, буде справа міністра екології. Також разом з цією справою до ВАКС передадуть ряд інших.