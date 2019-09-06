ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

До ВАКС в перший день роботи надійшло 14 клопотань

Новини » Політика    06.09.2019 - 11:22
До ВАКС в перший день роботи надійшло 14 клопотань
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Клопотання були розподілені між суддями ВАКС

В перший день роботи Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) отримав 14 клопотань. Про це йдеться в повідомленні ВАКС на сторінці у Facebook, передає РБК-Україна.

Як повідомляється, станом на п'ятницю, 6 вересня, до Вищого антикорупційного суду вже надійшло 14 клопотань. Всі клопотання були автоматично розподілені між суддями ВАКС.

"Результати першого дня роботи: до ВАКС надійшло 14 клопотань. Всі вони автоматично розподілені між суддями, тож антикорупційне судочинство стартувало не лише урочистостями, але й реальними справами", - йдеться в заяві.

До ВАКС в перший день роботи надійшло 14 клопотань

Нагадаємо, у четвер, 5 вересня, президент України Володимир Зеленський оголосив про початок роботи Вищого антикорупційного суду. Тоді ж глава держави пообіцяв допомогти роботі ВАКС на законодавчому рівні. ВАКС буде розглядати справи Національного антикорупційного бюро по корупції серед високопоставлених чиновників.

Також РБК-Україна писало, що до Вищого антикорупційного суду передадуть понад 3 тис. кримінальних проваджень, які зараз перебувають на розгляді місцевих судів. Зокрема, по 190 провадженням досудове розслідування завершувало НАБУ під процесуальним керівництвом САП.

Крім того, голова НАБУ Артем Ситник у день запуску ВАКС повідомив, що однією з перших справ, які передадуть до антикорупційного суду, буде справа міністра екології. Також разом з цією справою до ВАКС передадуть ряд інших.

САП передала перший обвинувальний акт до Антикорупційного суду Глава ВАКС відмовилася прогнозувати терміни перших вироків
Новини України антікоррупційний судходатайство
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся