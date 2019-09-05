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Работе ВАКС помогут на законодательном уровне, - Зеленский

Новости » Политика    05.09.2019 - 10:20
Работе ВАКС помогут на законодательном уровне, - Зеленский
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Президент пообещал помощь суду для наказания топ-чиновников

Президент Владимир Зеленский заявил, что Высший антикоррупционный суд начал свою работу и подчеркнул, что работе суда помогут на законодательном уровне. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Также Зеленский заявил, что у общества большие ожидания от работы суда.

"Я вас поздравляю. За один месяц, сделали ремонт. Я вас поздравляю с открытием Высшего антикоррупционного суда. Это очень символично, вы знаете, какие ожидания общества от работы ВАКС. Это возврат гражданам ощущения и веры в то, что в Украине есть справедливость", - заявил Зеленский.

Президент пообещал помощь суду для наказания топ-чиновников.

"Я понимаю, что есть проблемы. Это проблемы с границами подсудности. Я знаю, что вы ожидаете более 200 громких дел в отношении топ-чиновников. Мы поможем, чтобы эти люди были наказаны", - заявил Зеленский.

Напомним, во время собрания судей избран председатель Высшего антикоррупционного суда Украины - Елена Танасевич.Так, Танасевич окончила Национальный университет "Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого". С 2012 года работала судьей Печенежского районного суда Харьковской области.

РБК-Украина писало, что судьи ВАКС и Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда приняли присягу 11 апреля.

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Новости Украины Владимир Зеленскийантикоррупционный суд
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