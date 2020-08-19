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ВАКС освободил Омеляна от ответственности и закрыл его дело

Киев, Среда 19 августа 2020 12:38
ВАКС освободил Омеляна от ответственности и закрыл его дело
Фото: Владимир Омелян (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Дело закрыто в связи с истечением сроков давности

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) освободил бывшего министра инфраструктуры Владимира Омеляна от уголовной ответственности за недостоверное декларирование. Дело закрыто из-за истечения сроков давности.

Об этом говорится в сообщении на сайте суда.

Cообщается, что 18 августа суд удовлетворил его ходатайство и освободил от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности.

Омеляна обвиняли в том, что в декларациях за 2015 и 2016 годы он скрыл имущество на 3 и 8 млн гривен соответственно. Сроки давности по первому эпизоду предъявленного обвинения истекли 5 ноября 2019, а по второму - 30 марта 2020.

Также сообщается, что Омеляну разъясняли право на освобождение от уголовной ответственности, однако он настаивал на продолжении суда. Только 18 августа он обратился в ВАКС с просьбой закрыть дело.

Напомним, в июне у Омеляна проходили обыски.

Отметим, на прошлой неделе НАБУ завершило расследование по другому делу Омеляна; его подозревают в противоправном приказе о снижении портовых сборов, что привело к недополучению 30,5 млн гривен в госбюджет.

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