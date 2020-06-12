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ГБР проводит обыски у Омеляна

Новости » Происшествия     12.06.2020 - 08:54
ГБР проводит обыски у Омеляна
Фото: обыски у Омеляна (facebook.com)

Обыски проходят якобы по решению суда в отношении бывших владельцев дома

Утром 12 июня Государственное бюро расследований (ГБР) проводит обыски в доме экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна. Обыски начались в 6:30.

Об этом пресс-служба ГБР рассказала в комментарии РБК-Украина.

Такжн Омелян написал на своей странице в Facebook., что обыски проходят по решению суда в отношении бывших владельцев дома, где он сейчас проживает.

В комментарии изданию пресс-служба ГБР рассказала, что обыски проходили по делу похищения и убийства в 2014 году журналиста Василия Сергиенко. Следственные действия состоялись по месту жительства одного из народных депутатов прошлых созывов, члена "Партии Регионов"

По данным бюро, семья Омеляна арендует этот дом.

Напомним, Офис генерального прокурора направил в суд обвинительный акт по делу об убийстве журналиста Василия Сергиенко. Коллеги активиста называют заказчиком преступления экс-регионала, народного депутата от "Видродження" Геннадия Бобова, который является фигурантом журналистских расследований Сергиенко.

РБК-Украина писало, что весной 2017 года были задержаны подозреваемый и организатор убийства журналиста Сергиенко.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины Владимир Омелян
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