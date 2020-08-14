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НАБУ завершило расследование по делу Омеляна

Киев, Пятница 14 августа 2020 17:39
НАБУ завершило расследование по делу Омеляна
Фото: Владимир Омелян (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Материалы дела открыли стороне защиты перед направлением в суд

Национальное антикоррупционное бюро Украины завершило расследование в отношении бывшего министра инфраструктуры Владимира Омеляна. Его подозревают в оформлении документов, что привело к недополучению 30,5 млн гривен в госбюджет.

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

Сейчас материалы дела открыты для ознакомления Омеляну и его защите. После этого обвинительный акт будет направлен в суд.

Действия бывшего чиновника квалифицированы по ч.2 ст.211 Уголовного кодекса Украины (издание должностным лицом нормативно-правового акта, уменьшает поступления бюджета вопреки закону, если предметом таких действий были бюджетные средства в особо крупных размерах).

"По данным следствия, бывший министр в декабре 2017 года издал приказ об уменьшении всех портовых сборов (кроме маячного) на 20%. В то же время, один из этих сборов - административный - есть доходной частью государственного бюджета. Поэтому изменить его размер могла только Верховная рада, а не министр. К тому же, Министерство финансов Украины выступало против уменьшения всех портовых сборов", - сообщили в НАБУ.

В итоге решение экс-министра привело к непоступлению к госбюджет 30,4 млн гривен.

Напомним, 19 июня Владимиру Омеляну вручили подозрение в незаконных действиях, из-за которых бюджет недополучил 30,5 млн гривен.

В конце июня Высший антикоррупционный суд избрал ему меру пресечения, отпусти под личное обязательство.

Отметим, что это второе дело в отношении Омеляна, сейчас в ВАКС находится обвинение в недостоверном декларировании на 11 млн гривен.

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