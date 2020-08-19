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ВАКС звільнив Омеляна від відповідальності та закрив його справу

Київ, Середа 19 серпня 2020 12:38
ВАКС звільнив Омеляна від відповідальності та закрив його справу
Фото: Володимир Омелян (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Справу закрито у зв'язку із закінченням строків давності

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) звільнив колишнього міністра інфраструктури Володимира Омеляна від кримінальної відповідальності за недостовірне декларування. Справу закрито через закінчення строків давності.

Про це йдеться в повідомленні на сайті суду.

Повідомляється, що 18 серпня суд задовольнив його клопотання і звільнив від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності.

Омеляна звинувачували в тому, що в деклараціях за 2015 і 2016 роки він приховав майно на 3 і 8 млн гривень відповідно. Строки давності по першому епізоду обвинувачення минули 5 листопада 2019, а по другому - 30 березня 2020.

Також повідомляється, що Омеляну роз'яснювали право на звільнення від кримінальної відповідальності, проте він наполягав на продовженні суду. Лише 18 серпня він звернувся до ВАКС з проханням закрити справу.

Нагадаємо, у червні Омеляна проходили обшуки.

Зазначимо, минулого тижня НАБУ завершило розслідування по іншій справі Омеляна; його підозрюють у протиправному наказі про зниження портових зборів, що призвело до недоотримання 30,5 млн гривень до держбюджету.

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