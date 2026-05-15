ВАКС обрав запобіжний захід ще чотирьом фігурантам справи "Династія"

18:53 15.05.2026 Пт
2 хв
Всі підозрювані підконтрольні ексвіцепрем'єр-міністру
aimg Валерій Ульяненко
Ілюстративне фото: суд обрав запобіжний захід ще чотирьом фігурантам (Getty Images)

Слідчі судді Вищого антикорупційного суду застосували запобіжні заходи ще чотирьом фігурантам справи "Династія".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Читайте також: Другому фігуранту справи "Династія" обрано запобіжний захід

Чотирьом учасникам організованої групи, причетної до легалізації здобутого злочинним способом майна в особливо великих розмірах, суд застосував:

  • до співзасновників обслуговуючого кооперативу - заставу в розмірі 10,6 млн грн та 9,9 млн грн відповідно;
  • до директора приватного товариства - заставу у розмірі 20 млн грн;
  • довіреній особі міністра - заставу у розмірі 15 млн грн.

Зазначається, що всі ці особи підконтрольні колишньому віцепрем'єр-міністру Олексію Чернишову.

Справа "Династія"

Нагадаємо, 11 травня НАБУ і САП розкрили деталі справи "Династія" - будівництва елітних котеджів в селі Козин під Києвом, організоване Чернишовим, екскерівником ОП Андрієм Єрмаком та бізнесменом Тимуром Міндічем.

Будівництво фінансувалося двома шляхами: частково через підставний житлово-будівельний кооператив, частково - грошима, отриманими незаконним шляхом.

Згідно з версією слідства, учасники схеми легалізували понад 460 мільйонів гривень. Кошти надходили з різних джерел, у тому числі від корупційних схем в "Енергоатомі".

Учасники схеми отримали підозру за ч. 3 ст. 209 КК України - відмивання майна, отриманого злочинним шляхом. Санкція цієї статті передбачає від 8 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

У четвер, 14 травня, суд обрав Андрію Єрмаку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів з альтернативою застави в 140 мільйонів гривень.

Всі деталі справи - читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.

