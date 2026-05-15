ВАКС обрав запобіжний захід ще чотирьом фігурантам справи "Династія"

Учасники схеми отримали підозру за ч. 3 ст. 209 КК України - відмивання майна, отриманого злочинним шляхом. Санкція цієї статті передбачає від 8 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

У четвер, 14 травня, суд обрав Андрію Єрмаку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів з альтернативою застави в 140 мільйонів гривень.

