У НАБУ підтвердили обшуки у колишнього заступника голови ОП Шурми: що відомо

У липні у Німеччині баварські слідчі здійснили обшуки за місцем проживання колишнього заступника голови Офісу президента України Ростислава Шурми.

Як повідомляє РБК-Україна , про це директор НАБУ Семен Кривоніс розповів в інтерв’ю "24 каналу".

Про обшуки у Шурми спочатку повідомило видання Spiegel.

"Ростислав Шурма був заступником глави Адміністрації президента Володимира Зеленського. На прохання українських антикорупційних слідчих баварські слідчі здійснили обшук у його будинку в місті Штарнберг", - йдеться в матеріалі.

Що кажуть у НАБУ

Директор НАБУ підтвердив обшуки у приватному будинку Шурми у Німеччині.

"Так я можу підтвердити, що відповідні слідчі дії відбувалися. Особливо коментувати я, в силу закону, не можу, ні перспективу цього кримінального провадження, ні його суть. Але це кримінальне провадження активно розслідується", - сказав Кривонос.

За його словами, НАБУ чекає певну інформацію від німецьких правоохоронців в межах міжнародної співпраці.