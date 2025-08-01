У НАБУ підтвердили обшуки у колишнього заступника голови ОП Шурми: що відомо
У липні у Німеччині баварські слідчі здійснили обшуки за місцем проживання колишнього заступника голови Офісу президента України Ростислава Шурми.
Як повідомляє РБК-Україна, про це директор НАБУ Семен Кривоніс розповів в інтерв’ю "24 каналу".
Про обшуки у Шурми спочатку повідомило видання Spiegel.
"Ростислав Шурма був заступником глави Адміністрації президента Володимира Зеленського. На прохання українських антикорупційних слідчих баварські слідчі здійснили обшук у його будинку в місті Штарнберг", - йдеться в матеріалі.
Що кажуть у НАБУ
Директор НАБУ підтвердив обшуки у приватному будинку Шурми у Німеччині.
"Так я можу підтвердити, що відповідні слідчі дії відбувалися. Особливо коментувати я, в силу закону, не можу, ні перспективу цього кримінального провадження, ні його суть. Але це кримінальне провадження активно розслідується", - сказав Кривонос.
За його словами, НАБУ чекає певну інформацію від німецьких правоохоронців в межах міжнародної співпраці.
Що відомо про Шурму
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський призначив Ростислава Шурму заступником керівника Офісу президента у листопаді 2021 року.
У вересні 2024 року його було звільнено з посади.
Перед цим, лютому 2024 року, НАЗК склало протокол на Ростислава Шурму. Його звинувачували у використанні посадових повноважень на власну користь та користь своєї родини.
У 2023 році повідомлялося, що Шурма може бути дотичним до скандалу, пов'язаного зі сплатою податків. Точніше - з оптимізацією їх сплати.
У квітні 2025 року НАБУ відкрило справу проти Шурми.