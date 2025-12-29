ua en ru
Шурму звільнили з наглядової ради "Нафтогазу"

Київ, Понеділок 29 грудня 2025 20:55
UA EN RU
Шурму звільнили з наглядової ради "Нафтогазу" Фото: Ростислав Шурма (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Повноваження Ростислава Шурми як члена наглядової ради "Нафтогазу" були припинені достроково.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Кабміну в парламенті Тараса Мельничука в Telegram.

"Достроково припинено повноваження члена наглядової ради акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" Шурми Ростислава Ігоровича, як представника держави, згідно з поданою заявою", - написав Мельничук.

Що відомо про Шурму

Ростислав Шурма - український державний діяч і топменеджер, народився 17 вересня 1983 року у Львові.

Він здобув вищу освіту в Національному університеті "Києво-Могилянська академія", де вивчав економіку та підприємництво, а потім закінчив Київський національний економічний університет за спеціальністю "економічна теорія".

До приходу на державну службу Шурма працював у приватному секторі.

У травні 2021 року указом президента його було призначено членом Наглядової ради Державного концерну "Укроборонпром". Напередодні, у березні 2021 року, Шурма працював радником в Офісі президента України, а 23 листопада 2021 року став заступником глави Офісу президента, відповідаючи за економічний напрям діяльності виконавчої влади.

28 січня 2023 року він став членом наглядової ради "Нафтогазу".

3 вересня 2024 року президент України Володимир Зеленський своїм указом звільнив Ростислава Шурму з посади заступника глави Офісу президента.

Водночас улітку цього року німецькі ЗМІ повідомили, що баварські правоохоронці провели обшуки за місцем проживання Шурми. У НАБУ підтвердили таку інформацію.

