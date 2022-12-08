ВАКС обрав запобіжний захід ексголові Нацбанку Шевченку

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді заочного арешту без права внесення застави для ексголови Нацбанку України Кирила Шевченка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Спеціальну антикорупційну прокуратуру у Facebook .

За даними САП, після того, як Шевченка затримають та доставлять до місця проведення досудового розслідування, суддя вирішить питання щодо застосування цього запобіжного заходу.

Шевченко вже відреагував на таке рішення суду. Він заявив, що його не допустили до участі у судовому засіданні в онлайн-форматі.

"Отримавши повний текст сьогоднішнього рішення, я обов'язково подам апеляцію", - додав він.

Зазначимо, що Шевченка та ще чотирьох високопосадовців "Укргазбанку" підозрюють у схемі виведення 206 мільйонів гривень з державного банку.