ВАКС избрал меру пресечения экс-главе Нацбанка Шевченко
Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде заочного ареста без права внесения залога для экс-главы Нацбанка Украины Кирилла Шевченко.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Специальную антикоррупционную прокуратуру в Facebook.
По данным САП, после того, как Шевченко задержат и доставят к месту проведения досудебного расследования, судья решит вопрос о применении этой меры пресечения.
Шевченко уже отреагировал на такое решение суда. Он заявил, что его не допустили к участию в судебном заседании в онлайн-формате.
"Получив полный текст сегодняшнего решения, я обязательно подам апелляцию", - добавил он.
Отметим, что Шевченко и еще четырех высокопоставленных чиновников "Укргазбанка" подозревают в схеме вывода 206 миллионов гривен из государственного банка.
Напомним, Шевченко объявил о своей отставке 4 октября из-за "проблем со здоровьем".
Уже 6 октября в НАБУ и САП заявили о разоблачении группы должностных лиц, в которую входил Шевченко.
Позже НАБУ объявило Шевченко в розыск. Как стало известно, бывший глава Национального банка находится в Европе.
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