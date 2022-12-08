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ВАКС избрал меру пресечения экс-главе Нацбанка Шевченко

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Четверг 08 декабря 2022 18:24
ВАКС избрал меру пресечения экс-главе Нацбанка Шевченко Фото: Кирилл Шевченко, экс-глава НБУ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде заочного ареста без права внесения залога для экс-главы Нацбанка Украины Кирилла Шевченко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Специальную антикоррупционную прокуратуру в Facebook.

По данным САП, после того, как Шевченко задержат и доставят к месту проведения досудебного расследования, судья решит вопрос о применении этой меры пресечения.

Шевченко уже отреагировал на такое решение суда. Он заявил, что его не допустили к участию в судебном заседании в онлайн-формате.

"Получив полный текст сегодняшнего решения, я обязательно подам апелляцию", - добавил он.

Отметим, что Шевченко и еще четырех высокопоставленных чиновников "Укргазбанка" подозревают в схеме вывода 206 миллионов гривен из государственного банка.

Напомним, Шевченко объявил о своей отставке 4 октября из-за "проблем со здоровьем".

Уже 6 октября в НАБУ и САП заявили о разоблачении группы должностных лиц, в которую входил Шевченко.

Позже НАБУ объявило Шевченко в розыск. Как стало известно, бывший глава Национального банка находится в Европе.

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