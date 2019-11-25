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ВАКС назвал новую дату заседания по делу Садового

Новости » Политика     25.11.2019 - 16:16
ВАКС назвал новую дату заседания по делу Садового
Фото: Андрей Садовой (РБК-Украина)

Суд по Садовому пройдет в среду

Высший антикоррупционный суд проведет заседание по делу Андрея Садового, городского головы Львова, 27 ноября. Об этом РБК-Украина сообщила спикер ВАКС Олеся Черемис.

По ее словам, ходатайство об избрании меры пресечения Садовому только поступило в Высший антикоррупционный суд.

"Ориентировочно оно будет рассмотрено в среду следственным судьей", - сообщила представитель ВАКС.

Отметим, ранее источники РБК-Украина сообщали, что судебное заседание по делу Садового могло пройти сегодня, 25 ноября.

Напомним, на прошлой неделе ему сообщили о подозрении в том, что он мог злоупотреблять полномочиями при выделении земельных участков для строительства индустриального парка. Как заявляет САП, мэр выделил землю, которая не находилась в собственности территориальной общины Львова.

Источники РБК-Украина отмечали, что прокуратура не будет просить взять Садового под стражу. Предполагается, что обвинение будет настаивать на залоге в размере 50 млн гривен.

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Новости Украины Андрей Садовыйантикоррупционный суд
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