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Дело Садового связано с операциями с земельными участками, - источник

Новости » Политика     21.11.2019 - 14:25
Дело Садового связано с операциями с земельными участками, - источник
Фото: Андрей Садовый (city-adm.lviv.ua)

Дело будет рассматривать Высший антикоррупционный суд

Мэра Львова Андрея Садового подозревают в злоупотреблении властью и служебным положением. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник.

Как отмечается, дело связано с согласованием сделки с земельными участками.

"Садовому вручено подозрение по статье 364 Уголовного кодекса. Это злоупотребление властью и служебным положением. Дело связано с согласованием сделки с земельными участками. Эти операции были незаконными", - сообщил источник.

По словам собеседника агентства, дело будет рассматривать Высший антикоррупционный суд. Речь идет о деле строительства индустриального парка в Рясном.

Напомним, Садовый сегодня сообщил о том, что ему вручила подозрение Специализированная антикоррупционная прокуратура.

РБК-Украина писало, что Государственное бюро расследований направило в Генеральную прокуратуру Украины проект сообщения о подозрении пятому президенту Украины Петру Порошенко.

Ранее ГБР проводило обыски на телеканале "Прямой". Расследование касалось возможных злоупотреблений пятого президента Украины Петра Порошенко во время купли-продажи телеканала.

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Новости Украины Андрей Садовыйподозрение
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