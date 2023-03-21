В Україні арештували гелікоптер, який належать Жеваго (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Державного бюро розслідувань.

"Суд ухвалив відповідне рішення на підставі матеріалів, зібраних слідчими ДБР. Це повітряне судно належить підконтрольній колишньому депутату юридичній особі. Жеваго використовував його в особистих цілях під час перебування на території України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що було встановлено місцеперебування гелікоптера та проведені всі необхідні дії щодо його арешту. Правоохоронці нагадали, що у межах розслідування кримінального провадження Жеваго було повідомлено про підозру у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом та розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

"На сьогодні накладено арешт на майно підозрюваного олігарха, а також пов’язаних з ним юридичних осіб. Зокрема: акції його підприємств на сотні мільйонів гривень, корпоративні права товариств, 26 об’єктів нерухомості. Також накладено арешт на майно інших юридичних осіб, які пов’язані з колишнім депутатом. Серед іншого, це 14 майнових комплексів, 21 частина майнових комплексів, 30 нежитлових приміщень, 10 квартир", - додали у ДБР.

Наприкінці грудня 2022 року за запитом Державного бюро розслідувань французькі правоохоронці затримали Костянтина Жеваго в одному з готелів Куршевелю. На сьогодні суд Франції розглядає питання його екстрадиції в Україну.