В Україні викрили масштабну фармацевтичну схему за участі олігарха Жеваго
В Україні викрили масштабну фармацевтичну схему за участі олігарха, який організував виробництво та збут українських ліків на території Російської Федерації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію України.
Правоохоронці зауважили, що підозрюваний - кінцевий бенефіціарний власник однієї з найбільших фармацевтичних корпорацій України та за сумісництвом колишній народний депутат шістьох скликань Верховної Ради України, який нині знаходиться під санкціями РНБО.
Як повідомили джерела РБК-Україна, мова про українського олігарха Костянтина Жеваго.
Попри повномасштабну війну і введення подальших державних обмежень, бізнесмен продовжив підприємницьку діяльність на фармацевтичному ринку Російської Федерації, фактично спонсоруючи її бюджет.
В поліції наголосили, що саме він забезпечив передачу дочірній російській компанії зразків, документації, ліцензій та технологій на виробництво українських лікарських засобів для їх подальшого контрактного виробництва та реалізації в Російській Федерації.
Зокрема, у військових шпиталях для лікування російських солдатів, медзакладах, що обслуговують силові структури РФ та так званих ЛНР та ДНР.
Загальна сума прибутку російського підприємства, що контролюється українським олігархом, за цей час, склала щонайменше 892 мільйони рублів, а це - понад 420 млн гривень.
Відомо, що Жеваго та вісьмом його спільникам поліцейські повідомили про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України.
Жеваго заочно заарештували ще минулого року
Зауважимо, що раніше правоохоронці встановили наявність контактів Жеваго з одним з адвокатів адвокатського обʼєднання, яке використовувалося як "бекофіс" для маскування злочинної діяльності у Верховному суді.
За даними слідства, у 2002 році Жеваго придбав 40,19% акцій гірничо-збагачувального комбінату у чотирьох компаній.
18 років потому колишні акціонери звернулися до Господарського суду з позовом, щоб визнати договір купівлі-продажу цінних паперів недійсним та повернути собі акції ГЗК. Проте, суд відмовив у задоволенні вимог.
У 2022 році Апеляційний суд скасував рішення першої інстанції та визнав недійсним договір купівлі-продажу цінних паперів.
Аби не допустити втрату акцій, на початку березня 2023 року бізнесмен вступив у змову з адвокатом "бекофісу" у Верховному суді.
Однак рік тому, 10 липня, Вищий антикорупційний суд все ж заочно арештував мільярдера Костянтина Жеваго.
Крім цього ми показували, що правоохоронці арештували й гелікоптер, який належав Жеваго.
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