ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Вакарчука избрали главой партии "Голос"

Новости » Политика    24.07.2019 - 17:43
Вакарчука избрали главой партии "Голос"
Фото: Святослав Вакарчук (РБК-Украина)

Партия Вакарчука сосредоточится на подготовке к местным выборам

Съезд партии "Голос" 24 июля избрал Святослава Вакарчука главой партии. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Как отмечается в сообщении, Юлия Клименко, которая возглавляла "Голос" с момента обновления и переименования партии, сосредоточится на работе над экономическим повесткой для "Голоса".

Вакарчук поблагодарил Клименко за работу по реорганизации партии, формирование избирательного штаба и руководство избирательной кампанией. Он заявил, что после окончания избирательной компании сможет сосредоточиться на развитии партии "Голос".

"Голос" продолжит развивать свою региональную структуру, а также начинает готовиться к местным выборам, добавили в пресс-службе.

Напомним, лидер группы "Океан Ельзы" Святослав Вакарчук 16 мая представил партию "Голос", с которой он пошел на парламентские выборы-2019.

По результатам обработки 99,64% протоколов на парламентских выборах, которые состоялись 21 июля, партия "Голос" набирает 5,83% голосов, что дает ей 17 мест в парламенте. Кроме того, еще трое представителей партии проходят по мажоритарным округам.

Дмитрий Разумков: Хотелось бы, чтобы наших депутатов было больше Вакарчук: мне никто еще не предлагал пост премьера
Новости Украины партияголос
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь