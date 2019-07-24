Вакарчука избрали главой партии "Голос"

Фото: Святослав Вакарчук (РБК-Украина)

Партия Вакарчука сосредоточится на подготовке к местным выборам

Съезд партии "Голос" 24 июля избрал Святослава Вакарчука главой партии. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Как отмечается в сообщении, Юлия Клименко, которая возглавляла "Голос" с момента обновления и переименования партии, сосредоточится на работе над экономическим повесткой для "Голоса".

Вакарчук поблагодарил Клименко за работу по реорганизации партии, формирование избирательного штаба и руководство избирательной кампанией. Он заявил, что после окончания избирательной компании сможет сосредоточиться на развитии партии "Голос".

"Голос" продолжит развивать свою региональную структуру, а также начинает готовиться к местным выборам, добавили в пресс-службе.

Напомним, лидер группы "Океан Ельзы" Святослав Вакарчук 16 мая представил партию "Голос", с которой он пошел на парламентские выборы-2019.

По результатам обработки 99,64% протоколов на парламентских выборах, которые состоялись 21 июля, партия "Голос" набирает 5,83% голосов, что дает ей 17 мест в парламенте. Кроме того, еще трое представителей партии проходят по мажоритарным округам.