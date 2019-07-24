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Вакарчука обрали головою партії "Голос"

Новини » Політика    24.07.2019 - 17:43
Вакарчука обрали головою партії "Голос"
Фото: Святослава Вакарчук (РБК-Україна)

Партія Вакарчука зосередиться на підготовці до місцевих виборів

З'їзд партії "Голос" 24 липня обрав Святослава Вакарчука головою партії. Про повідомляє прес-служба партії.

Як зазначається в повідомленні, Юлія Клименко, яка очолювала "Голос" з моменту оновлення й перейменування партії, зосередиться на роботі над економічним порядком денним для "Голосу".

Вакарчук подякував Клименко за роботу з реорганізації партії, формування виборчого штабу та керівництва виборчою кампанією. Він заявив, що після закінчення виборчої компанії зможе зосередитись на розбудові партії "Голос".

"Голос" продовжить розвивати свою регіональну структуру, а також починає готуватися до місцевих виборів, додали в прес-службі.

Нагадаємо, лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук 16 травня представив партію "Голос", з якою він пішов на парламентські вибори-2019.

За результатами опрацювання 99,64% протоколів на парламентських виборах, які відбулися 21 липня, партія "Голос" набирає 5,83% голосів, що дає їй 17 місць в парламенті. Крім того, ще троє представників партії проходять по мажоритарним округам.

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