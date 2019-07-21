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Вакарчук продолжит выступать с группой "Океан Эльзы"

Новости » Выборы 2019    21.07.2019 - 20:40
Вакарчук продолжит выступать с группой "Океан Эльзы"
Фото: Святослав Вакарчук (РБК-Украина)

Он отметил, что закон не запрещает заниматься творческой деятельностью

Лидер политической партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что продолжит выступать с музыкальной группой "Океан Эльзы" после прохождения в парламент по итогам выборов в Раду. Об этом он сказал на брифинге в штабе партии "Голос", передает корреспондент РБК-Украина.

Он отметил, что закон не запрещает заниматься творческой деятельностью.

"Бог запрещает мне ею не заниматься", – добавил Вакарчук.

Вакарчук продолжит выступать с группой &quot;Океан Эльзы&quot;Вакарчук продолжит выступать с группой &quot;Океан Эльзы&quot;Фото: Святослав Вакарчук (РБК-Украина) 

Напомним, согласно данным Национального экзит-пола, на выборах в Верховную раду 21 июля по партийным спискам 5%-ный барьер преодолевают пять политических сил.

Партия "Голос", согласно данным экзит-пола, набирает 6,3%.

Фонд "Демократические инициативы", Центр Разумкова и КМИС проводили Национальный экзит-пол во время первого и второго тура президентских выборов в Украине. По данным Национального экзит-пола, Владимир Зеленский 21 апреля получил 73,0% голосов, Петр Порошенко - 25,5% (по официальным данным 73,22% и 24,45% соответственно).

 

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