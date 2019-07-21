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Вакарчук продовжить виступати з гуртом "Океан Ельзи"

Новини » Вибори 2019    21.07.2019 - 20:40
Вакарчук продовжить виступати з гуртом "Океан Ельзи"
Фото: Святослав Вакарчук (РБК-Україна)

Він зазначив, що закон не забороняє займатися творчою діяльністю

Лідер політичної партії "Голос" Святослав Вакарчук заявив, що продовжить виступати з музичною групою "Океан Ельзи" після проходження до парламенту за підсумками виборів у Раду. Про це він сказав на брифінгу в штабі партії "Голос", передає кореспондент РБК-Україна.

Він зазначив, що закон не забороняє займатися творчою діяльністю.

"Бог забороняє мені нею не займатися", – додав Вакарчук.

Вакарчук продовжить виступати з гуртом &quot;Океан Ельзи&quot;Вакарчук продовжить виступати з гуртом &quot;Океан Ельзи&quot;Фото: Святослав Вакарчук (РБК-Україна)

Нагадаємо, згідно з даними Національного екзит-полу, на виборах у Верховну раду 21 липня за партійними списками 5%-ний бар'єр долають п'ять політичних сил.

Партія "Голос", згідно з даними екзит-полу, набирає 6,3%.

Фонд "Демократичні ініціативи", Центру Разумкова та КМІС проводили Національний екзит-пол під час першого і другого туру президентських виборів в Україні. За даними Національного екзит-полу, Володимир Зеленський 21 квітня отримав 73,0% голосів, Петро Порошенко - 25,5% (за офіційними даними 73,22% і 24,45% відповідно).

 

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