Вакарчук заявил, что будет помогать Зеленскому в реформах

Партия "Голос" планирует помогать и поддерживать президента Украины Владимира Зеленского после выборов в Раду. Об этом заявил лидет политической силы Святослав Вакарчук в эфире ток-шоу "Свобода слова" на ICTV, передает корреспондент РБК-Украина.

Он подчеркнул, что партия "Голос" определилась со своей позицией в будущем парламенте, который соберется после внеочередных выборов, назначенных на 21 июля 2019 года.

"Мы будем помогать президенту в тех реформах, в которых считаем, что он поступает правильно, и даже усиливать. Я бы сказал, стараться еще более радикальные реформы предлагать. Там, где он будет поступать не так, как мы считаем, мы будем оппонировать ему, или заставлять его выполнить свои обещания", - заявил Вакарчук.

Он добавил, что президента и все его решения нужно контролировать.

"Я уже говорил, что президент - это государственный институт, а не фамилия. Политика слепой веры президента - это старая политика. Мы ее совершенно не принимаем. Мы считаем, что президента надо контролировать, усиливать и помогать там, где нужно", - сказал Вакарчук.

Он также не исключил, что его взгляды в вопросе завершения войны на Донбассе могут совпадать со взглядами президента Владимира Зеленского.

"Прежде всего, когда мы говорим о человеческих судьбах, было бы цинично говорить о конкурентной борьбе. Когда мы говорим о жизни и о завершении войны - здесь не может быть конкуренции. Я уверен, что все проукраинские силы думают одинаково: как бы сделать так, чтобы война закончилась... Если он (Зеленский, - ред.) также это сказал, значит мы двигаемся в одном направлении", - отметил Вакарчук.

Лидер "Голоса" не рассказал о планах о дальнейшей коалиции в новом парламенте и не назвал политсилы, с которыми готов сотрудничать.

"Относительно коалиции - давайте придем в парламент и тогда будем об этом думать", - добавил он.

Напомним, Министерство юстиции Украины зарегистрировало партию "Голос", с которой украинский исполнитель Святослав Вакарчук собирается идти на парламентские выборы. Партия была создана на основе политической партии, которую зарегистрировали в 2015 году, чтобы идти на местные выборы.

Добавим, министр иностранных дел Украины Павел Климкин намерен продолжить политическую кар'интерьера. В частности, он вел переговоры с лидером партии "Голос" Святославом Вакарчуком, однако до конкретных решений они пока не дошли.