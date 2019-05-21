ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Минюст зарегистрировал партию Вакарчука

Новости » Политика    21.05.2019 - 17:33
Минюст зарегистрировал партию Вакарчука
Фото: Святослав Вакарчук (Виталий Носач, РБК-Украина)

Партия была создана на основе политической партии, которую зарегистрировали в 2015 году, чтобы идти на местные выборы

Сегодня Министерство юстиции Украины зарегистрировало партию "Голос", с которой украинский исполнитель Святослав Вакарчук собирается идти на парламентские выборы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook партии. 

Как сообщается, партия была создана на основе политической партии, которую зарегистрировали в 2015 году, чтобы идти на местные выборы. 

"Мы понимали, что времени у нас будет немного и мы можем не успеть самостоятельно зарегистрировать свою партию. Поэтому наши партнеры с малого и среднего бизнеса позволили нам использовать свою партию, которую они зарегистрировали в 2015 году, чтобы идти на местные выборы. Мы перерегистрировали ее в партию "Голос" и идем на выборы", - заявила руководитель штаба партии Юлия Клименко.

Отметим, парламентские выборы в Украине пройдут досрочно. Дата выборов в Верховную раду IX созыва может быть назначена на 21 июля 2019 года. По результатам консультаций глав фракций парламента с президентом, вице-спикер парламента Ирина Геращенко озвучила еще одну возможную дату - 28 июля.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 16 мая лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук представил партию "Голос", с которой он пойдет на парламентские выборы. 

Также лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что его партию финансируют бизнесмены, которым далеко до олигархов, и он сам.

Вакарчук рассказал, кто финансирует его партию В Норвегии пройдут переговоры представителей правительства Венесуэлы и оппозиции
Новости Украины Святослав Вакарчукполитика
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь